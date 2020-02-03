Сьогодні видали перший кредит в рамках урядової програми компенсації ставок малому та середньому бізнесу. За повідомленням державного "Укргазбанку", позику на півтора мільона гривень отримав один з вінницьких підприємців на облаштування мінімаркету.

Офіційну презентацію програми у Києві провели представники Кабміну. Нагадаю, вона має здешевити кредити для дрібних підприємців

До 5, 7 та 9 відсотків - відповідно до кількості нових найманих працівників. Це обов'язкова умова кредитування. Цього року уряд заклав у бюджеті два мільярди гривень на дешеві позики. Заявки слід подавати до державних фінустанов.

"Дуже багато людей подалося. 17 тисяч заявок вони зараз почали розглядатися. Звичайно, не можно розглянути всі одразу. Можливі певні складнощі та затримки. Ми попросили банки організувати роботу таким чином, щоби максимально швидко - у межах 10 днів - людина отримала зворотній зв'язок. Нам потрібно, щоб у принципі на ринку нормальною відсотковою ставкою було 5-7-9, а до моменту коли ми забезпечимо для всього ринку на загальних умовах ми вирішили, що потрібна така програма людям, які хочуть взяти гроші", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-мінстр Украіни.

"Українскі банки, будь ласка, це ваше майбутнє. Ці клієнти мають потенціал вирости потім в середні компанії, в ІТ-компанії. Будь ласка, не прогавте клієнтів, які стануть вашими найкращими клієнтами в майбутньому", - говорить Оксана Маркарова, міністр фінансів України.