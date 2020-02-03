В сети появилось фото вероятного убийцы 43-летнего пластического хирурга Андрея Сотника. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что полицейские разыскивают мужчину кавказской внешности.

Приметы убийцы: около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, на лице борода. Был одет в куртку, джинсы и кепку черного цвета. При нем может быть боевой пистолет.

Момент трагического происшествия попал на камеры видеонаблюдения. После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, убийство произошло 2 февраля на улице Саксаганского. Там неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся.

Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.