Убийство хирурга в Киеве: появилось фото стрелка [ Редактировать ]
В сети появилось фото вероятного убийцы 43-летнего пластического хирурга Андрея Сотника. Об этом сообщает "Информатор".
Известно, что полицейские разыскивают мужчину кавказской внешности.
Приметы убийцы: около 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, на лице борода. Был одет в куртку, джинсы и кепку черного цвета. При нем может быть боевой пистолет.
Момент трагического происшествия попал на камеры видеонаблюдения. После совершения преступления злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Напомним, убийство произошло 2 февраля на улице Саксаганского. Там неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся.
Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.
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