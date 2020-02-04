Грандіозний фестиваль світла відбувається нині у столиці Данії. Арт-об'єкти можна спостерігати по всьому місту, у кольоровому світлі десятки будівель. Як Копенгаген приймає туристів та що стало перчинкою цьогорічного "яскравого" шоу - дивіться далі у сюжеті.

Із настанням сутінок у похмурому Копенгагені можна побачити невластиве йому явище - полярне сяйво. Утім не природного походження. Його імітували за допомогою лазерів і диму, з нагоди лютневого Фестивалю світла. Організатори дійства кажуть - влаштовують шоу, аби підняти жителям і туристам настрій у темну пору року.

"У лютому в Копенгаґені сутеніє уже десь о 5.00 вечора за місцевим часом. Люди стають похмурими - не хочуть виходити з осель. Тож ми вирішили зробити наше місто світлим. Та подарувати його мешканцям яскраві враження", - говорить : Джеспер Конгшауг, організатор.

Прикрасити Копенгаген запросили митців з усього світу - вони і створили понад чотири десятки арт-інсталяцій у різних куточках міста. Освітили фонтани, фасади готелів, адмінбудівлі та пам'ятники. Утім найголовніше дійство відбувається у місцевому парку Тіволі. Там розташували прожектор, який б'є світлом майже через усе місто. Його промінь чотири кілометри завдовжки. Місцеві жителі подейкують - у цю пору року столицю Данії видно навіть з космосу.

Завдяки яскравому світлову дійству гостей міста більше на 20 відсотків, ніж зазвичай цієї пори року. Тож задля безпеки частково обмежили рух автомобілів, а за порядком стежать посилені патрулі поліції.

"Це так приємно! Я почуваюся маленькою дитиною. Друзі порадили мені відвідати цей фестиваль, вони їздили минулого року. Але побачити це на власні очі - це просто прекрасно", - говорить Ельнара Амірова, жителька Австрії.

"Ти зовсім забуваєш про холод. Щойно я сюди потрапила - на душі стало так чудово! Ця створює дуже затишні та сімейні відчуття у жителів", - говорить Тіволі Візістор, місцева жителька.

Грандіозне шоу освітлюватиме вулиці Копенгагена до 24 лютого. Торік фестиваль відвідали більше 200 тисяч людей, цього року організатори очікують удівічі більше.