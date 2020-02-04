Туристів у Данії вразили штучним полярним сяйвом [ Редактировать ]
Грандіозний фестиваль світла відбувається нині у столиці Данії. Арт-об'єкти можна спостерігати по всьому місту, у кольоровому світлі десятки будівель. Як Копенгаген приймає туристів та що стало перчинкою цьогорічного "яскравого" шоу - дивіться далі у сюжеті.
Із настанням сутінок у похмурому Копенгагені можна побачити невластиве йому явище - полярне сяйво. Утім не природного походження. Його імітували за допомогою лазерів і диму, з нагоди лютневого Фестивалю світла. Організатори дійства кажуть - влаштовують шоу, аби підняти жителям і туристам настрій у темну пору року.
"У лютому в Копенгаґені сутеніє уже десь о 5.00 вечора за місцевим часом. Люди стають похмурими - не хочуть виходити з осель. Тож ми вирішили зробити наше місто світлим. Та подарувати його мешканцям яскраві враження", - говорить : Джеспер Конгшауг, організатор.
Прикрасити Копенгаген запросили митців з усього світу - вони і створили понад чотири десятки арт-інсталяцій у різних куточках міста. Освітили фонтани, фасади готелів, адмінбудівлі та пам'ятники. Утім найголовніше дійство відбувається у місцевому парку Тіволі. Там розташували прожектор, який б'є світлом майже через усе місто. Його промінь чотири кілометри завдовжки. Місцеві жителі подейкують - у цю пору року столицю Данії видно навіть з космосу.
Завдяки яскравому світлову дійству гостей міста більше на 20 відсотків, ніж зазвичай цієї пори року. Тож задля безпеки частково обмежили рух автомобілів, а за порядком стежать посилені патрулі поліції.
"Це так приємно! Я почуваюся маленькою дитиною. Друзі порадили мені відвідати цей фестиваль, вони їздили минулого року. Але побачити це на власні очі - це просто прекрасно", - говорить Ельнара Амірова, жителька Австрії.
"Ти зовсім забуваєш про холод. Щойно я сюди потрапила - на душі стало так чудово! Ця створює дуже затишні та сімейні відчуття у жителів", - говорить Тіволі Візістор, місцева жителька.
Грандіозне шоу освітлюватиме вулиці Копенгагена до 24 лютого. Торік фестиваль відвідали більше 200 тисяч людей, цього року організатори очікують удівічі більше.
по теме
Італійський курорт відмовився від пластику
Гірськолижний курорт Пейо першим в Італії відмовився від пластику. Там заборонили використовувати одноразовий посуд - тарілки, ложки, соломинки та пакетики для кетчупу. Квитки - також замінили на паперові
У Перу відбувся міжнародний чемпіонат серед клоунів
За звання найкращого клоуна кілька днів поспіль змагалася понад сотня учасників з різних країн Латинської Америки - для декого це хороша можливість змінити стереотипи про свою країну
Корейців звинуватили у жорстокості на фестивалі рибалок
Фестиваль зимової риболовлі стартував у Південній Кореї. Його щороку влаштовують у провінції Хвачхон. Усі охочі тут можуть наловити форель у традиційний спосіб - в ополонці
США обмежують "пологовий туризм" для іноземців
Сполучені Штати зроблять суворішими правила видачі віз вагітним жінкам
У Лондоні масово продають сувеніри із принцем Гаррі та Меґан Маркл
У Лондоні сувенірні крамниці виставили суттєві знижки на продукцію із зображенням принца Гаррі та Меґан Маркл