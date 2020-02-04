В Верховной Раде Украины депутаты большинством голосов поддержали назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины и министром развития общин и территорий.

За его назначение отдали свои голоса 278 депутатов.

Кто такой Денис Шмыгаль?

Шмыгаль занимал должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины".

Ранее в сети появилась информация о том, что Алена Бабак - министр развития общин и территорий Украины подает в отставку и написала уже заявление по собственному желанию.

А также премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку 17 января. СМИ предполагают, что данное решение главы Кабинета министров Украины была вызвана опубликованной аудиозаписью его разговора сотрудниками Национального банка Украины. Но спустя время президент отклонил заявление премьера.