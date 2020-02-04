Гончарук поблагодарил Бабак за работу [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с благодарностью Алене Бабак и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым министром территорий и общин. Соответствующую публикацию он делала в Telegram.
Спасибо Алене Бабак, министру развития общин и территорий за плодотворную и преданную работу. Сегодня депутаты поддержали ее увольнении по собственному желанию, - написал премьер.
Гончарук также отметил, борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, не останавливается - она становится еще больше.
Реформа децентрализации остается актуальной. Правительство продолжит работу над задачами, которые были в приоритете Минрегиона - региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство, - добавил глава Кабмина.
От также отметил и новоназначенного вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.
Денис - отличный менеджер. А этому году фокус Министерства развития общин и территорий мы смещаем на децентразилацию и создания как можно большего количества способных общин. Убежден, что Шмыгаль серьезно усилит нашу команду, - подчеркнул Гончарук.
Раньше сообщалось о том, что Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления "Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины".
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