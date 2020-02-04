У Китаї від коронавірусу померли вже 425 людей. Загальна кількість хворих сягнула більше 20 тисяч. Водночас понад 600 пацієнтів одужали, їх виписали з лікарень. КНР визнає помилки у боротьбі з поширенням коронавірусу, але закликає інші держави не нагнітати паніку. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що оголошувати пандемію ще зарано. А Німеччина та інші країни повідомляють, що вірус уже вразив їхню туристичну галузь. Про глобальні наслідки нової недуги - розкаже Тетяна Логунова.

В отелі баварського міста Фюссена на додачу до традиційного прибирання, усі номери тепер ще й дезинфікують.

"Це превентивні заходи безпеки. Я взагалі думаю, що для готелів, де завжди багато людей, ця процедура має стати стандартною", - говорить Фабіан Гейер, директор готелю у місті Фюссен.

Багато номерів у готелі вільні. Взимку він традиційно приймав групи туристів з Китаю, які цьогоріч скасували свої бронювання. Неохоче їдуть до Баварії і гості з інших країн світу. Адже саме у цій землі Німеччини наразі найбільша у Європі кількість хворих на новий коронавірус.

За останню добу, кількість інфікованих у Німеччині зросла. Наразі хворіють вже 12 людей. Переважна більшість випадків зараження зафіксована саме у Баварії. Це співробітники однієї з місцевих фірм, які підхопили вірус на тренінгу за участі колеги з Китаю.

Епідемія коронавірусу вдарила і по туристичній галузі Таїланду. У країні в цю пору традиційно відпочивали туристи з Китаю.

"Покупців удвічі менше. Раніше у нас було дуже багато гостей з Китаю. Зараз я можу перерахувати їх на пальцях", - говорить Лаккана Яксін, власниця сувенірної крамниці.

Без роботи сидіть і гід Амі Хемтанон, який возить відпочивальників на морські прогулянки.

"Учора ми відправили на екскурсію лише чотири човни. Такого не моїй пам’яті ще не було. Після того, як Китай закрив на карантин цілі міста і заборонив туристичним групам подорожі за кордон, - ми залишилися без клієнтів", - говорить Амі Хемтанон, гід.

Через туриста з Китаю карантин оголосили на круїзному лайнері, який наразі пришвартований а одному з портів Японії. У чоловіка, який кілька днів тому зійшов на берег і повернувся додому, діагностували коронавірус. Зараз японські медики перевіряють усіх пасажирів і членів екіпажу корабля.

Нам повідомили, що в пасажира, який провів на нашому лайнері п’ять днів і зійшов на берег, першого лютого діагностували коронавірус. Перебуваючи на борту, цей чоловік не скаржився на погане самопочуття.

Натепер, китайські ЗМІ повідомлять - керівництво країни визнало помилки у боротьбі з поширенням вірусу. За даними журналістів, сталося це "за зачиненими дверима", на засіданні політбюро компартії КНР. Головним прорахунком учасники зустрічі, начебто, назвали недостатньо ефективну систему реагування на надзвичайні ситуації. Публічно ж представники офіційного Пекіна закликають інші держави не нагнітати паніку.

"Деякі країни ввели обмеження на подорожі і торгівлю. Забороняють в'їзд іноземцям, які протягом двох останніх тижнів відвідували Китай. А також людям з паспортами, виданими у китайській провінції Хубей, відмовляють у візах і скасовують польоти. Це суперечить рекомендаціям ВООЗ", - говорить Лі Сун, представник КНР з питань роззброєння при ООН.

У Всесвітній організації охорони здоров’я сьогодні заявили: поки що зарано оголошувати пандемію коронавірусу. І назвали останні цифри: 20 з половиною тисяч людей інфіковані, 427 осіб померли, 720 хворих одужали.