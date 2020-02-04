Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів про масові страйки шахтарів [ Редактировать ]
Шахтарі бунтують у більшості регіонів. Вимагають, щоб держава повернула мільйонні борги із зарплати.
Про це під час вечірнього засідання Верховної Ради повідомив співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. За його словами, влада не може проігнорувати чергову хвилю страйків . Інакше - країна втратить одну з найбільш потужних галузей.
"Така ситуація в усіх областях. Припинення будівництва шахти в Нововолинську. Це знищує спроможності цього регіону і робочі місця. Заборгованість у Лівівській, Донецькій, Луганській областях. Ганебна ситуація скрізь. Людям не платять зарплату. І це цілеспрямоване знищення вугільної галузі. А наш безпорадний уряд веде нас до закупівлі вугілля в Польші, Росії, США. І не створювати робочі місця в країні. Ми будемо боротись проти цього. І вимагаємо відставки уряду", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".
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