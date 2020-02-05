Щонайменше один загиблий і півсотні травмованих у результаті масштабної аварії у Бельгії.

У тунелі Беверен поблизу Антверпена зіткнулися два автобуси, вантажівка та легкова автівка, її водій загинув на місці. Причини аварії поки що невідомі. Усіх постраждалих доправили до різних шпиталів, четверо людей у тяжкому стані.