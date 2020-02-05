У Бельгії сталася масштабна аварія [ Редактировать ]
Щонайменше один загиблий і півсотні травмованих у результаті масштабної аварії у Бельгії.
У тунелі Беверен поблизу Антверпена зіткнулися два автобуси, вантажівка та легкова автівка, її водій загинув на місці. Причини аварії поки що невідомі. Усіх постраждалих доправили до різних шпиталів, четверо людей у тяжкому стані.
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