Какие продукты могут заменить сладкое [ Редактировать ]
Многие люди борются с "сахарной зависимостью". Эксперты рассказали, какие фрукты помогут справится с тягой к сладкому. Об этом передает newsyou.info.
Сливы: достаточно сладкие, чтобы удовлетворить тягу к сахару. Другие преимущества - высокий уровень антиоксидантов, поддерживающих стабильное содержание глюкозы в крови, улучшающих пищеварение.
Арбуз: отличается низкой долей сахара, обеспечивает железом. Бонус употребления арбуза - его мочегонные свойства, помогающие от отеков.
Апельсины: также имеют мало сахара в составе, но зато в них много витамина С. Когда хочется сладкого, лучше съесть цельный фрукт, чем выпить сок - в плодах больше клетчатки.
Киви: сладкие, но с низким содержанием сахара. Плоды изобилуют витамином С, улучшающим иммунную систему.
Авокадо: почти не содержат сахара, но полны хороших жиров для поддержания сердца и стабилизации уровня холестерина.
Ранее сообщалось, какие продукты снижают уровень холестерина.
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