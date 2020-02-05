Многие люди борются с "сахарной зависимостью". Эксперты рассказали, какие фрукты помогут справится с тягой к сладкому. Об этом передает newsyou.info.

Сливы: достаточно сладкие, чтобы удовлетворить тягу к сахару. Другие преимущества - высокий уровень антиоксидантов, поддерживающих стабильное содержание глюкозы в крови, улучшающих пищеварение.

Арбуз: отличается низкой долей сахара, обеспечивает железом. Бонус употребления арбуза - его мочегонные свойства, помогающие от отеков.

Апельсины: также имеют мало сахара в составе, но зато в них много витамина С. Когда хочется сладкого, лучше съесть цельный фрукт, чем выпить сок - в плодах больше клетчатки.

Киви: сладкие, но с низким содержанием сахара. Плоды изобилуют витамином С, улучшающим иммунную систему.

Авокадо: почти не содержат сахара, но полны хороших жиров для поддержания сердца и стабилизации уровня холестерина.

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