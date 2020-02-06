Звинувачення у цензурі та шквал критики. Британський прем'єр Борис Джонсон знову в центрі уваги. Усе через те, що його помічник не допустив на брифінг кількох журналістів опозиційних видань. Як виправдовується команда прем'єра? Розповість Світлана Чернецька.

Інцидент на Даунінг-стрит,10 стався кілька днів тому. До резиденції прем'єра з'їхалися журналісти найбільших британських видань. Їх розділили на дві групи. Одну запросили на урядовий брифінг. Іншу - попросили покинути будівлю. Серед них опинилися представники Independent, Huffington Post і Mirror. Усі вони лівого спрямування та критично налаштовані до прем'єра. Обурилися не лише репортери, яких вигнали, але й ті, кого допустили на зустріч. На знак солідарності із колегами, брифінг проігнорували всі журналісти. Скандал дійшов до парламенту.

"Це був чорний день для свободи преси. Бо нічого не зможе виправдати цей жест, достойний Дональда Трампа. Далі прем'єр почне говорити про фейкові новини та ігноруватиме окремі видання - ой, чекайте, він вже почав. Що ж буде далі? Ми знаємо, що цей прем'єр-міністр не любить, коли перевіряють його дії і активно ховається від преси", - говорить Піт Вішарт, депутат парламенту Великої Британії.

В уряді усі звинувачення відкидають. Мовляв, доступ нікому не забороняли. Просто окремих журналістів, які спеціалізуються на "брекзиті", запросили на особливий додатковий брифінг першого помічника прем'єра.

"Цей уряд відданий принципам свободи преси та відкритий для ЗМІ. І прем'єр неодноразово це доводив. Врешті прем'єр виступив з промовою і відповів на запитання журналістів", - говорить Клої Сміт, речник уряду Великої Британії.

Позиція уряду не лише насмішила, але й насторожила депутатів. Адже це уже не перший вияв цензури. Спочатку прем'єр заборонив міністрам давати інтерв'ю програмам із допитливими та жорсткими журналістами. Також урядовцям не дозволяється зустрічатися з репортерами у неформальній обстановці.

І якщо на це ще заплющували очі, то недопуск репортерів на брифінг - викликав критику і Національної спілки журналістів і Спільноти редакторів. А депутати закликали уряд провести розслідування інциденту. Мовляв, під загрозою опинилася свобода слова у країні.