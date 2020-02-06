В январе 2020 года николаевский порт "НИКА-ТЕРА" поставил новые рекорд. Предприятию Дмитрия Фирташа удалось обработать более 630 тысяч тонн грузов и загрузить 26 судов. Это следует из релиза, распространённого сегодня департаментом коммуникаций Group DF.

В структуре грузооборота основным грузом остаются зерновые, зернобобовые и масличные грузы 458,2 тыс. тонн или 72,6 % от общего объёма перевалки. Остальные грузы - это шрот (109,8 тыс. тонн (17,4%) и навалочные грузы - 63 тыс. тонн (10%).



"Повышение эффективности грузовых операций и рост грузооборота - среди наших ключевых KPI. Мы начали год с очень хорошей динамикой. Показатель роста - плюс 19,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Внедрение новых технологий и оптимизация разгрузочно-погрузочных процессов дают свои результаты", - цитируется в релизе начальник порта Алим Агакишиев.



Порт "НИКА-ТЕРА" входит в группу компаний Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. Ранее в порту сообщали, что в развитие порта инвестировано более 1,5 млрд гривен.



Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тыс. тонн. В настоящее время объём хранилищ зерновых достигает до 515 тыс. тонн. Крупнейшими проектами предприятия стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса и открытие комплекса по перевалке наливных грузов.



В 2019 году порт "НИКА-ТЕРА" реализовал 2 инвестиционных проекта, направленных на увеличение грузооборота наливных грузов.



"Если вы проанализируете отраслевую статистику 2019 года, вы увидите, что наш порт - один из самых самым динамичным среди украинских портов. Он растет на много быстрее рынка. В 2019 году грузооборот вырос на 48% и причина такого роста - качественный менеджмент, поддержка акционера и инвестиции, сделанные в это предприятие", - подчеркнул Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF.



В 2019 году терминал принял 410 судов, перегрузив 8,637 млн тонн грузов.

"НИКА-ТЕРА" стал первым в Украине портом, получившим международный сертификат GMP+ на соответствие международным стандартам по перевалке и хранению.