Україну накрило снігопадами та дощами [ Редактировать ]
600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлені через негоду. Про це повідомили в ДСНС. Найбільше постраждали центральні та південні регіони. Рятувальники попереджають - тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі Одеса-Рені. На решті - проїзд автомобільного транспорту забезпечено. За прогнозами синоптиків, сьогодні на всій території - дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер.
На Кіровоградщині негода вирувала вночі - мокрий сніг та сильні пориви вітру. Рятувальники відбуксирували сім вантажівок та кілька легковиків. Їхні водії не впорались з керуванням, злетіли з дороги. За даними ДСНС - знеструмлені 57 населених пунктів.
У Миколаєві дві старі тополі впали на корпус дитячої лікарні, зруйнували балкон та огорожу. Деякий час через знеструмлення не працював міський транспорт. В Очакові повалило водонапірну вежу. На багатьох ділянках рятувальники оперативно розчищали автошляхи від повалених дерев. У ДСНС попереджають про подальше погіршення погоди на півдні.
На Дніпропетровщині хуртовина розгулялася щойно почало сутеніти. Обласний центр став у заторах. За його межами - кількакілометрова черга з автівок. Рятувальники допомагали водіям вибратись із заметів. У пастці опинилося майже півсотні машин.
Потужний вітер повалив більше 80 дерев, знеструмлено чимало будинків. На ранок негода вгамувалася.
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