В четверг днем, 6 февраля, в оккупированном Крыму, в районе пляжа Приморский, шторм с пирса смыл мужчину. Об этом сообщили в Министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма.

Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море.

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Спасти мужчину не удалось, в результате инцидента он скончался. Спасатели обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии. Позже тело погибшего было извлечено из воды.

"Зафиксирован шторм силой около 4 баллов. И, несмотря на опасность, мужчина отправился на пирс. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море", - сообщили в "МЧС".

Ранее сообщалось о том, что из-за сильного шторма в Крыму погибли шесть человек. Также читайте о том, как в Таиланде из-за шторма погибли 16 человек.