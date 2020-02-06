В четверг, 6 февраля, Верховная Рада Украины прошла первую сотню правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Всего в документе 4018 правок.

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Так, Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. народные депутаты продолжают блокирование президии Рады, в связи с чем заседание ведет первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.

Также председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, рассказал о своем отношении к рынку земли в Украине.