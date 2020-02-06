Смертельный коронавирус "убил" своего врача-открывателя [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, в Китае скончался врач Ли Вэньлян, который первым обнаружил коронавирус. Мужчина всячески пытался предупредить власти о вспышке опасной инфекции. Об этом пишет издание Global Times.
Также сообщается, что изначально его обвинили в распространении ложной информации.
Известно, что врач Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян еще 30 декабря в WeChat предупредил коллег о семи случаях коронавируса SARS на рынке морепродуктов "Хуанань".
При этом он не подозревал, что новый коронавирус относится к другому штамму. В итоге ему и другим врачам в полиции Уханя вынесли предупреждения, чтобы они не распространяли "ложные заявления".
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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