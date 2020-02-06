В четверг, 6 февраля, в Китае скончался врач Ли Вэньлян, который первым обнаружил коронавирус. Мужчина всячески пытался предупредить власти о вспышке опасной инфекции. Об этом пишет издание Global Times.

Также сообщается, что изначально его обвинили в распространении ложной информации.

Известно, что врач Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян еще 30 декабря в WeChat предупредил коллег о семи случаях коронавируса SARS на рынке морепродуктов "Хуанань".

При этом он не подозревал, что новый коронавирус относится к другому штамму. В итоге ему и другим врачам в полиции Уханя вынесли предупреждения, чтобы они не распространяли "ложные заявления".

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.