Постраждалі з травмами різної тяжкості зараз перебувають у лікарні

Двоє українців загинули, семеро постраждали у масштабній ДТП в Угорщині. Аварія сталася на трасі в напрямку Будапешта. Там зіткнулися два легковики.

У них в'їхав мікроавтобус з українською реєстрацією, вилетів на узбіччя та перекинувся. Постраждалі з травмами різної тяжкості зараз перебувають у лікарні.