В Угорщині розбився мікроавтобус з українцями [ Редактировать ]
Двоє українців загинули, семеро постраждали у масштабній ДТП в Угорщині. Аварія сталася на трасі в напрямку Будапешта. Там зіткнулися два легковики.
У них в'їхав мікроавтобус з українською реєстрацією, вилетів на узбіччя та перекинувся. Постраждалі з травмами різної тяжкості зараз перебувають у лікарні.
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