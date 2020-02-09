На межі виживання. Представники хімічної галузі переконані: без державної допомоги українська хімічна промисловість - не виживе. В яких умовах зараз працюють наші заводи, - розкаже Марина Григорян.

Негайного державного захисту потребують представники хімічної галузі. Завершити антидемпінгове розслідування та встановити квоти і митні захисні обмеження на азотні та комплексні добрива - це перші й головні кроки, на які чекають від керівництва держави.

В Офісі президента кажуть, захистити український ринок від нечесної конкуренції з російськими виробниками добрив - реально. Хоча й визнають, обмежувальні заходи не завжди працюють, бо їх легко обійти та імпортувати добрива транзитом через інші країни. Цим Росія і користується. До прикладу типова схема: спочатку російські добрива завозять, скажімо, у Латвію, там перепаковують і доправляють в Україну як латвійські. Викрити такі оборудки складно. Хоча вони часом очевидні. Країни-імпортери просто не мають таких виробничих потужностей, щоб стільки нам завозити.

"Украинская промышленность точно не испытывает лучшие времена, идет спад и спад. При чем, вроде бы незначительный, но по показателям прошлого года это чуть больше чем полтора процента. Но проблема в том, что если ты не заметишь этого спада сегодня и не предпримишь определенных защитных действий, то этот спад может усиливаться.

Это происходит потому, что наша химическая промышленность - не то, что недостаточно развита, а потому что условия которые для нее создают внешние игроки - они, как правило, крайне негативно влияют и на текущее состояние и на перспективу развития в будущем.

Те ограничительные методы, которые были введены по импорту на территорию Украины со стороны РФ средств защиты растений химического удобрения - они сработали, сработали на определенный момент времени", - наголосив Олег Устенко, радник президента України з питань економіки.

"Значит, химики подготовили стратегию развития отрасли. И, по сути дела, мы вокруг этого и крутились. При том, затронули и такие острые проблемы? квотирование удобрений ввозимых в Украину.

В этом году у нас заканчиваются пошлинные по селитре, мы ожидаем что был конкретный разговор с замминистром Качкой и он подтвердил, что они этим занимаются и будут вводить заградительные меры", - зазначив Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України.

Фахівці галузі закликають захищати національні ринки та посилити позиції вітчизняних виробників. Представники хімічної промисловості розповідають: держава довгий час жодним чином не боронила українську хімічну промисловість, тому був ризик стати цілковито залежними від російських добрив.

На це вказує зростання імпорту майже удвічі на тлі такого ж самого падіння експорту. Щойно підприємства почали зменшувати виробництво, скорочувати почали і штат працівників.

Лише торік у липні Міжвідомча комісія запровадила ембарго на ввезення російських азотних добрив на територію України. Тоді ж почалися спеціальні антидемпінгові розслідування. Заводи частково відновили виробництво.

"Пошло некое улучшение показателей экономических - в связи с введенным эмбарго на азотные удобрения, на группу сложных удобрений. Но если ситуацию оставить такую, как есть - то мы столкнемся с проблемой, когда химия вернется на итоги 2014-2017 года - убыточность, растущий импорт, остановки заводов.

По этому, мы просим правительство по защите внутреннего рынка. Мы видим выход в квотировании, для того чтобы за этот период химия могла реализовать национальную стратегию развития химической отрасли - для того, чтобы химия вышла для производства новых видов удобрений,.

Мы видим потребность в жидких удобрениях - это КАС, мы знаем, что мы будем делать в период, пока рынок будет защищен квотами от растущего импорта", - зазначив Ігор Гольченко, директор зі зв'язків із органами державної влади Group DF.

Хімічна промисловість дає робочі місця ста тринадцяти тисячам українців. Якщо ж галузь не відновиться, більшість людей втратить роботу.

"На самом деле, сегодня о ключевых моментах - если глобально, о которых мы говорили - быть или нет вообще в Украине химической промышленности. С точки зрения - здесь картинка очень проста, 113 тыс человек работают в отрасли.

Для понимания: за прошлый год средняя численность штатных работников в Украине сократилась на 285 тыс человек в целом. То есть, в одного миллиона созданных рабочих мест обещанных у нас - почти 30% за прошлый год сократилось. По этому, за сегодня, когда мы говорим о промышленности - мы говорим прежде всего о рабочих местах, о занятости, об инвестициях, и о перспективах вообще - быть или не быть.

Сегодня мы услышали достаточно конструктивную позицию правительства и Офиса президента о том, что они видят нашу химическую промышленность перспективной. И мы считаем, чтобы для того, чтобы она реализовалась, надо две очень простых вещи - первое: мы должны научиться жестко, очень жестко защищать свои интересы, защищать пошлинами, защищать квотами, защищать свой рынок. Это первое. Второе: мы должны нарисовать дорогу, нарисовать стратегию, какой мы видим эту промышленность через 5 лет", - підкреслив Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Від того, чи якісно та оперативно наша держава навчиться протистояти в торговельних війнах і обстоювати свої інтереси - залежатиме не тільки процвітання окремої галузі, а й загалом добробут громадян.