В 2020 году минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей в Украине несущественно вырастет. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства социальной политики на странице в Facebook.

Так, выплата на ребенка до шести лет за 2020 год она вырастет на 142 грн, а на детей от шести до 18 лет - на 177 грн (в товарном эквиваленте - 6-8 бутылок молока).

Размер этого вида социальных выплат полностью совпадает с прожиточным минимумом детей соответствующего возраста. В последний раз он повышался в декабре 2019 года, а в январе сохранился на декабрьском уровне. В 2020 году он вырастет дважды - в июле и декабре.

На одного ребенка в возрасте до шести лет запланированы такие три этапа повышения алиментов:

с 1 января размер выплат составляет 1779 грн;

с 1 июля - 1859 грн;

с 1 декабря - 1921 грн.

Тем временем на ребенка в возрасте от шести до 18 лет запланированы следующие начисления:

с 1 января составляет 2218 грн;

с 1 июля - 2318 грн;

с 1 декабря - 2395 грн.

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