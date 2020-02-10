Евакуація з Уханя: у Києві готуються зустріти літак з українцями [ Редактировать ]
У Києві готуються зустріти літак із українцями, яких евакуюють з міста Уханя. Наразі визначають місце, де людей триматимуть на двотижневому карантині. Це буде один із санаторно-курортних закладів, - ймовірно на Київщині.
51 людина вже погодилася на евакуацію та карантин. Тим, хто не захоче проходити медичні обстеження - відмовлять в евакуації, повідомили у Мінохорони здоров'я.
Кількість пасажирів може змінитися, адже попередньо відомо про ще 200 громадян, які перебувають у провінції Хубей. Серед них не виявили людей із симптомами коронавірусу, однак до всіх застосують обмежувальні заходи.
Екіпаж чартерного літака буде одягнений у спецкостюми, пасажирів супроводжуватимуть медики.
А от двоє українців (чоловік і жінка - члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess), у яких виявили коронавірус - зараз госпіталізовані у лікарню в Японії.
"Пасажири, які будуть евакуйовані - з ними буде проведено інструктаж з інфекційного плану і вони під час польоту будуть перебувати в звичайних масках. Якщо комусь буде погано на борту літака, або ж проявляться симптоми - для нього є особливий алгоритм. Ми сподіваємось, такі особи будуть проходити двократний температурний скрінінг перед посадкою і це буде відповідальність влади Китаю, потім ще подвійний скринінг перед приїздом сюди. В капсули таких осіб засовувати не будуть", - наголосив Ігор Кузін, в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ України.
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