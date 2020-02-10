Міністерство оборони проти інвесторів. Вкладники житлового комплексу "Чарівне місто" вже більше ніж два роки чекають на новосілля. Через дії "Міноборони", що є власником земельної ділянки, будівництво ЖК майже повністю зупинили. Сьогодні відбулося чергове судове засідання. Подробиці розкаже Даніїл Снісар.

Суди довкола ЖК "Чарівне Місто" тривають понад два роки. Чергове засідання відбулося в Окружному адмінсуді. Компанія-замовник будівництва позивається проти Міноборони. Відомство є власником земельної ділянки, на якій зводиться комплекс. І на фінальній стадії в Міністерстві договір вирішили розірвати, а компанію-замовника ліквідувати. До справи долучилася Генпрокуратура. Там вважають, що позиція інвесторів може заподіяти шкоду державі.

"Встановлення в адміністративній справі обставини та факти можуть впливати на захист інтересів держави в справі про визнання правочину недійсним. При цьому, Міністерство оборони, як орган державний - не забезпечив в суді належне представництво в інтересах держави", - заявив Микола Грищенко, прокурор ГПУ.

Угоду про оренду забудовник і "Міноборони" уклали ще у 2016 році під гарантії, що компанія після будівництва передасть певний відсоток нерухомості у власність відомства - у тому числі й квартири для військових. Тож коштом сотень інвесторів будівництво було розпочато. Самі ж вкладники за процесом змушені спостерігати мовчки. Понад рік їх не можуть у судах різних інстанцій залучити третьою стороною. Позивач - представник компанії-замовника будівництва сьогодні виступив із клопотанням про закриття провадження й передачу справи до юрисдикції Господарського суду.

"Правовідносини, в яких ми саме ТОВ "Житлокапітал" заявили дані вимоги - це господарські відносини, які виникли, фактично на підставі укладення господарських договорів. І ми посилалися на ту підставу, що вважаємо ліквідацію - не правомірною. Враховуючи ту обставину, що Міністерство оборони ліквідує замовника будівництва", - наголосив Максим Сідов, адвокат позивача.

Крок адвоката обурив інвесторів. У перерві виникла сварка. Люди не розуміють, чому "захисники" не інформують їх щодо процесуальних планів. На свої квадратні метри чекають уже кілька років і сім'ї бійців, які загинули на Сході.

"Держава хоче повернути кошти. Ви навіть не забираєте папери - на суд щоб прийти і захистити. Це не моя вина. Це ваша вина!", - обурена Олена, вдова бійця АТО.

"Уже происходят необратимые процессы. Вы это делаете специально? Объясните, объясните! Это мы инвесторы! Вы наш практически адвокат!"

Зрештою, суддя оголосила про закриття провадження. Тепер справу передадуть до Господарського суду.

"У спірних правовідносинах Міністерство оборони України, саме до позивача - не здійснювало владних управлінських функцій", - зазначила Аріна Літвінова, суддя Окружного адміністративного суду Києва.

"То, что они хотят больший процент квартир, больший процент каких-то там благ, доходов - это все, как мы можем объяснить. Потому что ни они этого не объясняют, никто этого не может объяснить. О таком же вслух не говорят, правда? Потому что это, как бы, преступление, если это так. И мы пытаемся понять и доказать. А доказать сложно, потому что везде круговая порука", - заявила Анна, інвесторка.

Інвестори побоюються, що житловий комплекс може стати черговою недобудовою. У заручниках ситуації опинилися майже дві тисячі родин.