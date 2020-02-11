Во вторник, 11 февраля, в Киевской области на автодороге Киев-Звенигородка случилось ДТП. Известно, что в результате столкновения фуры и легковушки один человек погиб и еще один - госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"В начале 8 утра на 122 км дороги Киев - Звенигородка, у разворота в направлении города Тараща, произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля "ВАЗ". В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще один был госпитализирован в больницу" - сказано в сообщении.

На месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.