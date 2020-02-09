В воскресенье, 9 февраля, в Николаевской области произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием Mitsubishi Galant и трактора "Беларус". Оба водителя получили телесные повреждения, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

"На 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в с. Бугское Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant под управлением 42-летнего жителя города Южноукраинск и трактора "Беларус" под управлением 32-летнего жителя города Южноукраинск", - говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. Оба водителя с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - сообщили в отделе коммуникации.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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