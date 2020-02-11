В Луцке у прокурора угнали автомобиль [ Редактировать ]
В Луцке у сотрудника военной прокуратуры похитили авто. Об этом сообщает "УНН" с ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По предварительной информации, автомобиль Audi А6 2003 года выпуска был припаркован во дворе жилого дома, когда неустановленные лица похитили его.
Автомобилем пользуется сотрудник военной прокуратуры.
Полиция начала досудебное расследование по факту угона автомобиля.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора.
по теме
Мужчина в медицинской маске ограбил почтовое отделение
В понедельник, 10 февраля, в Киеве на проспекте Григоренко случилось происшествие
Каменских показала зажигательный танец (видео)
Публикация появилась в Instagram певицы
В Афганистане террорист-смертник устроил взрыв
Указано, что ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт
Смерть курьера Glovo: отец погибшего высказался о трагедии
В заброшенном здании в центре Киева нашли тело молодого парня
Под Киевом столкнулись фура и "ВАЗ", есть жертвы
Во вторник, 11 февраля, в Киевской области на автодороге Киев-Звенигородка случилось ДТП