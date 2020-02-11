В Луцке у сотрудника военной прокуратуры похитили авто. Об этом сообщает "УНН" с ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, автомобиль Audi А6 2003 года выпуска был припаркован во дворе жилого дома, когда неустановленные лица похитили его.

Автомобилем пользуется сотрудник военной прокуратуры.

Полиция начала досудебное расследование по факту угона автомобиля.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.

Кроме того, podrobnosti.ua писали, что в центре Киева похитили 12-летнего ребенка, а в кафе обокрали прокурора.

Ранее под Киевом напали на журналиста.