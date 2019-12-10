Во вторник, 10 декабря, в центре Киева, на Крещатике, похитили и увезли в неизвестном направлении девочку-подростка, сообщает "Информатор".

Правоохранители разыскивают Volkswagen Multivan черного цвета.

Столичные полицейские ввели оперативный план "Перехват" в 15:37.

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Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Предварительно, машина едет в сторону Оболони.

Позже появилась официальная информация от полицейских, что девочку никто не похищал.

Это установили сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что в школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию. В настоящее время она находится с охранником.

Ранее сообщалось, что по ошибке врачей в Одессе умерла 11-летняя девочка, а также под Львовом трое детей отравились угарным газом.