В Киевской области трое пьяных мужчин в балаклавах избили и ограбили общего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Известно, что нападающие отобрали деньги, телефон и набор электроинструментов у пострадавшего. А организатором нападения выступил 29-летний местный житель.

Он договорился встретиться с пострадавшим, чтобы продать ему телефон по выгодной цене.

Так, во время запланированной встречи и произошло преступление. Потерпевший сразу обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали двух подозреваемых.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.