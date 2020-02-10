Избили и ограбили: под Киевом произошло жуткое нападение [ Редактировать ]
В Киевской области трое пьяных мужчин в балаклавах избили и ограбили общего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Известно, что нападающие отобрали деньги, телефон и набор электроинструментов у пострадавшего. А организатором нападения выступил 29-летний местный житель.
Он договорился встретиться с пострадавшим, чтобы продать ему телефон по выгодной цене.
Так, во время запланированной встречи и произошло преступление. Потерпевший сразу обратился в полицию. Вскоре правоохранители задержали двух подозреваемых.
Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.
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