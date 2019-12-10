Во вторник, 10 декабря, стало известно, что в Одессе в одном из местных кафе на улице Канатная неизвестные обокрали прокурора. Об этом передает "УНН".

По предварительной информации, когда он отвлекся, неизвестные похитили его барсетку со служебным удостоверением, водительскими правами, техпаспортом на автомобиль и деньгами на сумму около 10 тысяч гривен.

По данному факту начато досудебное расследование (статья 185 УК Украины "Кража").

Ранее сообщалось, что под Киевом напали на журналиста, а также пенсионер ограбил банк из-за жены.