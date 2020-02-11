В Украине за неделю 11 человек умерли от гриппа. Так, за время с октября прошлого года от осложнений гриппа в Украине умерли 26 человек. Неделю назад сообщилось о 15 жертвах гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Как сообщается, заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.

Так, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.

В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, умерли 64 человек, из них 12- дети до 17 лет.

Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.