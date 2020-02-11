Во вторник, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от выполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. Об этом говорится в указе президента.

В указе Зеленского говорится "уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую".

Ранее СМИ писали, что Валерия Лутковская сложила свои полномочия 29 января.

Добавим, Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014-23 января 2015).

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил Андрея Богдана. А также Зеленский назначил и.о губернатора Ивано-Франковской области. Раньше сообщалось о том, что Зеленский попросил о помощи Папу Римского. А также Зеленский во время визита во Львовскую область прокомментировал обыски в офисе телеканала "1+1" по делу о прослушке премьера Алексея Гончарука. А также Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения.