"С тобой я смогу все на свете": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил свою супругу Елену с днем рождения. Соответствующую публикацию глава государства сделал в Facebook.
Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагирует на новости - приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье - это ты, - написал президент.
Он поздравил первую леди с днем рождения и выразил благодарность Елене.
Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди - долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете, - добавил Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский рассказал трогательную историю о своей семье.
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