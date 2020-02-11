"Золотий парашут" після звільнення: Сергій Каплін обурений компенсацією та вимагає розслідування діяльності очільника "Нафтогазу" [ Редактировать ]
Звільнять - компенсують. Очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв підтвердив інформацію, що держава виплатить йому компенсацію у разі дострокової відставки. Суми, щоправда, не назвав. Але додав: на вулиці не залишиться і має "золотий парашут". Його контракт, нагадаю, спливає в березні поточного року.
Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що до роботи "Нафтогазу" є багато претензій. У профспілках, натомість, обурилися через заяви про "золотий парашут" і вимагають розслідувати діяльність Коболєва.
"Так просто відпускати Коболєва з цієї посади не можна, потрібно створити ТСК і розслідувати що він напрацював за ці роки. Чому провалена програма власного газовидобутку в країні, чому ми не змогли освоїти 1, 2 трильйони кубів газу, які розвідані і які можуть прослужити протягом років простим українцям, дешевого українського газу, а не дорогого імпортного. Чи не зроблено це, тому що Коболєв хоче заробляти на моржі, спекулючи бідою простих українців, перепродуючи їм дорогий іноземний газ, відправляючи кошти на свої офшори. Без відповідей на ці питання, не треба давати "золотих парашутів" голові "Нафтогазу" Коболєву і відпускати його з країни", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.
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