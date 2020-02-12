Парламент Північної Македонії схвалив вступ країни до НАТО. Членство в ЄС та Альянсі вже багато років є пріоритетом для керівництва держави. Задля цього там навіть погодилися змінити назву з Македонії на Північну Македонію, щоб розв'язати суперечку з Грецією.

Тепер свою згоду на вступ Північної Македонії до НАТО має надати Іспанія - єдина з країн-членів Організації, яка цього ще не зробила. Засідання парламенту щодо ратифікації рішення -відбудеться в березні.