Парламент Північної Македонії схвалив вступ країни до НАТО [ Редактировать ]
Парламент Північної Македонії схвалив вступ країни до НАТО. Членство в ЄС та Альянсі вже багато років є пріоритетом для керівництва держави. Задля цього там навіть погодилися змінити назву з Македонії на Північну Македонію, щоб розв'язати суперечку з Грецією.
Тепер свою згоду на вступ Північної Македонії до НАТО має надати Іспанія - єдина з країн-членів Організації, яка цього ще не зробила. Засідання парламенту щодо ратифікації рішення -відбудеться в березні.
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