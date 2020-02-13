У кабульському фаст-фуді працює офіціант-робот [ Редактировать ]
Можливості новітніх технологій використовують в кабульському фаст-фуді. Там працює офіціант-робот.
Менеджери придбали японського андроїда, щоб розважити своїх гостей - це неабияке диво для країни, де точиться конфлікт, і більшість населення живе за межею бідності. За місяць роботи незвичайний працівник уже став справжньою зіркою та улюбленцем жителів афганської столиці.
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