В четверг, 13 февраля, в Национальной библиотеке Украины имени И. Вернадского Владимир Зеленский встретился с лауреатами Премии президента Украины для молодых ученых. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Глава государства ознакомился с работами и вручил награды. Он отметил, что лауреатами премии стали научные работы в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, медицины, экологии, кибербезопасности и тому подобное.

Я рад сегодня отметить украинских ученых государственными премиями в области науки и техники. Я неоднократно говорил и буду повторять: самое ценное, что есть у Украины, -это наши люди. Их ум, таланты, креативность и трудолюбие. И это доказывают наши ученые, - заявил президент.

Кроме ученых на встречу были приглашены министры и бизнесмены. Это наладит их сотрудничество даст возможность обсудить совместные планы.

"Мы хотим, чтобы работы победителей не потерялись в длинных ящиках стола и были внедрены не только отдельными украинскими предприятиями, а максимально широко и комплексно -насколько это возможно", –отметил Зеленский.

Президент Украины также сказал, что нужно дать импульс на развитие украинской науки, что выростить "наших новых Сикорских, Вернадских, наших Королевых".

Как было известно ранее, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана. Смотрите, кто стал новым главой Офиса президента.