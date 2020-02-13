Далі про українську художницю, що вразила світ. Дарія Альошкіна - львів'янка, знаменита своїми витинанками. Мисткиня вирізає з паперу кількаметрові орнаменти, які заворожують своєю вишуканістю. Її роботи прикрашають оселі в Польщі, Франції та Південній Кореї. А от в Україні цим мистецтвом стали цікавитися лише нещодавно, хоча це наше традиційне ремесло. Про візерунки родом з подільського краю - розкаже Христина Гашенко.

Мисткиня Дарія Альошкіна розгортає нову кількаметрову паперову витинанку - "Берегиня". Над нею львів'янка працювала лише 1 день.

"Бачимо жінку берегиню яка має такий зачіску у формі глечика . З глечика виростає такі гілки і на гілках ми бачимо обличчя людей", - говорить Дарія Альошкіна, мисткиня.

За фахом Дарія - скульптор. Але нині, каже, поєднувати ремесло з вихованням трьох дітей - не вдається. Тож опанувала мистецтво витинання. Жодних секретів: якісний папір, будівельний ніж, дошка і натхнення - це все, що потрібно для створення витинанки.

"Нам головне зробити зараз чіткий малюнок по якому ми будемо різати ножем. Чим чіткіший малюнок - тим краще тому що коли ти вже витинаєш. Це вже така механічна робота, а от намалювати, саме головне задум. Оце плетіння яке ми створюємо воно мусить дотикатися щоб створити таку мереживо", - говорить Дарія Альошкіна, мисткиня.

За останні роки Дарія Альошкіна створила понад півтори тисячі робіт. Більшість присвятила образу жінки-берегині.

Зазвичай витинанками прикрашають приміщення. Їх вішають на стіни, люстри чи на вікна. Тут витвір мистецтва замість фіранок.

Сім паперових витинанок прикрашають вікна Львівської обласної бібліотеки для юнацтва.

"В центрі міста дуже важко підібрати чи портьєру чи якісь жалюзі сучасні - щоб вони були і в контексті з нашої установи, як бібліотеки великого коворкінг центру, так і комфорту для відвідувачів і зовнішньої краси. І рішення яке запропонувала Дарія Альошкіна було практично ідеальним", - говорить Тетяна Пилипець, директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука.

Роботи Дарії вже оцінили не лише в Україні, а й у південній Кореї, Польщі та Франції.

"Така була знакова виставка у Парижі 2017 році. Можна сказати вже я приїхала на Україну що всі казали "вау", інколи на жаль так виходить, що треба щоб тебе визнали за кордоном щоб ти приїхала і тут про тебе знали і цікавилися мистецтвом", - говорить Дарія Альошкіна, мисткиня.

Презентувати свої витинанки Дарія Альошкіна планує на тематичній виставці до Великодня в Івано-Франківську. А восени львів'янку чекають на одному з провідних світових мистецьких заходів - Венеційському Бієнале.