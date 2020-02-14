Вулкан Попокатепетль прокинувся в Мексиці. Уночі викинув у небо стовп диму заввишки півтора кілометра, з кратера почала витікати лава. Місцевих жителів закликали триматися подалі.

Цей вулкан - один з найактивніших у світі й друга за висотою гора в Мексиці. Востаннє він нагадував про себе місяць тому.