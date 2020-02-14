Нові санкції проти РФ. США запровадили обмежувальні заходи проти трьох російських організацій. Це провідні підприємства оборонної галузі. У Вашингтоні вважають, що вони постачають зброю масового знищення до Ірану, Північної Кореї та Сирії.

Американське законодавство забороняє співпрацю з такими компаніями. Тож відтепер державним відомствам США заборонено торгувати з виробниками, що потрапили до чорного списку.

Санкції діятимуть два роки.