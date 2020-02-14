США ввели санкції проти трьох російських компаній [ Редактировать ]
Нові санкції проти РФ. США запровадили обмежувальні заходи проти трьох російських організацій. Це провідні підприємства оборонної галузі. У Вашингтоні вважають, що вони постачають зброю масового знищення до Ірану, Північної Кореї та Сирії.
Американське законодавство забороняє співпрацю з такими компаніями. Тож відтепер державним відомствам США заборонено торгувати з виробниками, що потрапили до чорного списку.
Санкції діятимуть два роки.
по теме
США готуються запровадити санкції проти "Роснафти"
Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти російської державної нафтової компанії "Роснафта" за її роботу у Венесуелі
Україна ініціювала спеціальне засідання Генасамблеї ООН
В ООН розглядатимуть російську агресію в політиці, економіці, соціальній та гуманітарній сферах
США виділять $800 млн на боротьбу з російською пропагандою
Вашингтон виділить майже 800 мільйонів доларів на боротьбу з російською пропагандою. Про це повідомили в посольстві України в США
Против России подготовили новые санкции
Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует введение санкций против "следователей", "прокуроров" и "судей"
США запровадили додаткові санкції через анексію Криму
До чорного списку Мінфіну США потрапили ще 7 посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом