Політична революція у Сполучених Штатах почалася просто у нас на очах

Політична революція у Сполучених Штатах почалася просто у нас на очах! Джо Байден, якого ще не так давно вважали основним суперником Трампа, здає позиції. На тижні, що минає, колишній віце-президент США знову недобрав голосів - на праймеріз, у Нью-Гемпширі. І це при тому, що на самому початку кампанії і соціологи, і преса саме Байдена називали одноосібним фаворитом.

Ну, а поки вся країна намагається вгадати, як ще можуть змінитися передвиборчі долі кандидатів, партійні боси... шукають гроші! Американські вибори - одні з найдорожчих у світі. Як наповнюють політичні каси? Розкаже Дмитро Анопченко.

День виборів. До моменту, коли американці прийдуть на ці дільниці щоб обрати президента - ще пів року. Та зараз штат за штатом - починаючи з Айови, а тепер от і Нью-Гемпшира - обирають делегатів на партійні з'їзди. Для претендентів це момент істини - коли напряму від людей чуєш, що про тебе думають.

"Та час вже Трампу закінчувати, чотири роки - це забагато".

"Ні, нам бізнесмен якраз потрібен на посаді президента - адже країна це ж бізнес!"

"У Нью-Гемпширі, як бачите, в нас є вплив. Бо вся країна дивиться, за кого ми голосуємо, хоч штат у нас і маленький".

І це правда. Перші підсумки дуже впливають на суспільні настрої. Для Джо Байдена - вони стали ударом. Адже у Нью-Гемпширі політик тільки п'ятий - поступився і Берні Сандезсу, і Піту Буттеджаджу, і навіть двом жінкам - Емі Клобушар та Елізабет Уоррен. Байден навіть покинув штат, не дочекавшись підрахунку голосів. І якщо сильні позиції Сандерса ще передбачувані, то шалена підтримка "просто Піта"- всю країну здивувала.

"У Буттеджаджа такі сильні позиції, бо він ще від літа агітує за себе, а національні медіа це прогледіли. Вони на це просто уваги не звертали. А за цей час у Піта з'явилася сильна група підтримки", - пояснює Нілл Левєск'ю, вивчає феномен популярності політиків.

Причому є ті, хто повірили в нього настільки, що до справжніх сімейних драм дійшло! У цьому барі Донна Болдуін зустрічається зі своєю дочкою, Джоселін, тільки тому, що репортери попросили. Це їхня перша розмова за кілька місяців! Перестали спілкуватися, коли з'ясували, що Джоселін за Піта вирішила голосувати, а матуся - палка прихильниця Трампа.

"Я раніше за республіканців голосувала, а тепер віддам голос за демократів. Оскільки схвильована кліматичними змінами, тим, як це на всю планету впливає", - говорить Джоселін Еванс, вирішила голосувати за демократів.

"А для мене вся ця маячня про кліматичні зміни та інше - не потрібна. Я цікавлюсь тим, що Зараз відбувається, а не тим, що через 15-20 років буде чи не буде. Я живу сьогоднішнім днем! Тож сьогодні життя і має бути заможним", - говорить Донна Болдуін, посварилася із дочкою, бо підтримує Трампа.

Для симпатиків республіканців усе просто жодних сумнівів: Трамп - без варіантів. Що цікаво, із розмов з людьми стає зрозуміло, якщо демократи і прагнули через імпічмент зменшити шанси президента лишитися на другий термін, то, схоже, помилилися. Спроба у рік виборів забрати в громадян право самим вирішувати, хто державу очолить, розлютила багатьох і змусила Трампу співчувати.

"Три роки його намагались усунути - від першого ж дня. І зараз заколот якийсь організували - просто під кінець першого терміну!"

"А мені цікаво побачити, що далі буде. Вибори цього року будуть люті та жорсткі, але щось мені здається, що навіть ті штати, які ніколи не були за Трампа, віддадуть за нього голоси".

Ви мабуть звернули увагу - серед прихильників Трампа складно хоч когось знайти без його символіки. Пересувні бусики із "політичною сувеніркою" на кожен мітинг приїздять. Який Трамп президент - оцінки, звісно, різні, але маркетолог він хороший. Червоні кепки, дизайн яких президент особисто затвердив, на кожному другому. А ще в моді картонні фігури у повний зріст і футболки, для яких штабна креативна команда постійно вигадує нові написи, обігруючи передвиборче гасло про "Америку, яку він знову зробить великою".

Щоб зрозуміти масштаби "політичного мерчайдайзингу", варто зайти у White house gifts - сувенірну крамницю номер один в Америці, яка розташована просто через дорогу від Білого дому. Тут безліч усього від магнітиків та відкривашок із Трампом до мила для рук "від президента". Як підтвердження тези, що поганого піару не буває і красиві ляльки Трампа і жартівливі, випущені після зустрічі із Кім Чен Ином.

"Червоні кепки! Їх ми більше всього продаємо. І шоколадки - вірте цьому, чи ні, але вони цього року навіть популярніші за кепки, просто хіт продажів. Всім хочеться "солодощів від Трампа". Хахаха", - говорить Міріен Акіно, генеральний менеджер сувенірної крамниці.

Тут возможно магазин, а еще собираем лотки на митингах разных кандидатов

Більшість товарів офіційні сувеніри, тобто їх випускають кандидати. І це найкращий спосіб зібрати гроші для кампанії. Адже маркетологи зауважили ті, кому шкода пожертвувати політику 5-10 доларів, спокійно віддають утричі більше за якусь річ. При чому дарувати щось кандидатам забороняє закон можна тільки продавати. І продають. Здебільшого онлайн.

У команди Байдена бестселером стали ось такі чашки. Вони спершу 25 доларів коштували, та їх розкупили так швидко, що довелося ще одну, більшу, партію замовляти. І зараз на них навіть ціну знизили.

Емі Клобушар, а її електорат здебільшого у північних штатах, - розробила тепле худі. Модель і чоловікам, і жінкам пасує. Успіх, якого навіть знамениті дизайнери не здобувають.

А найпопулярніша жінка серед кандидатів, Елізабет Уоррен, тепер у книжках-розмальовках для дорослих. Її прихильникам так пропонують від політичних новин про Трампа заспокоюватися - взявши кольорові олівці до рук.

Цифр цього року ще немає, пік продажів попереду, але Сандерс навіть 2016, коли не пройшов до фіналу перегонів, зібрав 16 мільйонів на сувенірці. Трамп і того більше, за два перших роки президентства лише на кепках і майках виручив понад 20 мільйонів доларів, тож цього року точно подвоїть суму.

Оскільки попит уже зараз великий і з кожним політичним скандалом… лише зростає, всі хочуть що-небудь на пам'ять.

Працівники кажуть: весь час приносять сюди нові чашки, їх постійно розбирають. А ще ось такі вітальні листівки від самого Трампа.

"З днем народження! Вам - я ніколи не скажу - "звільнено", лише "вас найнято".

На те, що країна поки йому самому не скаже you fired, "вас звільнено"- сподівається і особисто Трамп. І поки його противники на праймеріз б'ються між собою, він агітує за себе не тільки на мітингах чи з телеекранів, але й з полиць.