В субботу, 15 января, стало известно, что черные ящики сбитого украинского самолета в Иране могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских экспертов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях Мюнхенской конференции.

По словам министра, украинская сторона считает, что лучше открыть бортовой самописец во Франции.

"На сегодняшний момент мы думаем, что лучшие шансы будут открыть его в Париже, но обязательно присутствие украинской делегации, у которой есть техники, которые должны наблюдать за тем, чтобы информация была, во-первых, полная, а во-вторых без внешнего вмешательства", - сказал он журналистам в Мюнхене.

Также он уточнил, что иранская сторона получит письмо, в котором будут повторены требования Украины, озвученные персонально.

Раньше сообщалось о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились к Ирану.