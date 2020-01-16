Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 16 января провел телефонные переговоры с главой Министерства иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Об этом сообщает сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Ирана.

Глава Иранского МИДа сообщил о готовности отправить в Украину тела погибших в авиакатастрофе украинцев:

"Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков".

В свою очередь, глава украинского министерства иностранных дел Пристайко поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Известно, что вернуть должны тела 11 погибших украинцев до 19 января.

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы. Позже Канада выдвинула данные своей разведки, где сообщила о том, что украинский самолет сбила иранская ракета.

Спустя несколько дней Иран признал свою вину, но отказался отдавать Украине черные ящики для расшифровки. А на следующий день заявил, что все таки ящики будут доставлены в Украину для проведения расследования.

Президент Ирана и президент Украины созвонились и договорились о передачи тел погибших до 19 января.