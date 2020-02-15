В субботу, 15 февраля, Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о пяти новых случаях заражения смертельным коронавирусом на территории города-государства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Все инфицированные связаны с предыдущими кластерами распространения вируса. В числе заболевших - местные граждане, а также работающие здесь выходцы из Бангладеш и Китая", - говорится в сообщении ведомства.

Общее число инфицированных достигло в стране 72 человек. Указано, что "на сегодняшний день 18 человек выздоровели, состояние шестерых оценивается как критическое".

В связи с этим правительство повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

Ранее сообщалось, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.