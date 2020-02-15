В Сингапура возросло число больных коронавирусом [ Редактировать ]
В субботу, 15 февраля, Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о пяти новых случаях заражения смертельным коронавирусом на территории города-государства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Все инфицированные связаны с предыдущими кластерами распространения вируса. В числе заболевших - местные граждане, а также работающие здесь выходцы из Бангладеш и Китая", - говорится в сообщении ведомства.
Общее число инфицированных достигло в стране 72 человек. Указано, что "на сегодняшний день 18 человек выздоровели, состояние шестерых оценивается как критическое".
В связи с этим правительство повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.
Ранее сообщалось, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
по теме
Коронавирус в Китае: власти вводят смертную казнь за сокрытие симптомов
Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением
Эпидемия коронавируса: в Китае нашли эффективный способ лечения
Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР сделал заявление
Эпидемия коронавируса: число жертв снова возросло
В то же время число заразившихся в провинции уже составляет 29631 человек
На лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца
Сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания.
Эпидемия коронавируса: число жертв превысило 800
В то же время количество зараженных в Китае достигло 34909 человек