Под Одессой застрелили пенсионерку [ Редактировать ]
В Одесской области в Березино в собственном доме застрелили пенсионерку. Об этом передает "УНН".
По предварительной информации, тело женщины, 1957 года рождения, обнаружили в доме где она жила. На теле пенсионерки обнаружены ранения, предположительно от травматического оружия, в области ключицы, лица и живота.
Во время судебно-медицинской экспертизы с головы женщины изъято резиновую пулю.
В помещении дома обстановка не нарушена, двери закрыты.
Полицией начато досудебное расследование по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.
Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка.
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