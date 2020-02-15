В Одесской области в Березино в собственном доме застрелили пенсионерку. Об этом передает "УНН".

По предварительной информации, тело женщины, 1957 года рождения, обнаружили в доме где она жила. На теле пенсионерки обнаружены ранения, предположительно от травматического оружия, в области ключицы, лица и живота.

Во время судебно-медицинской экспертизы с головы женщины изъято резиновую пулю.

В помещении дома обстановка не нарушена, двери закрыты.

Полицией начато досудебное расследование по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.

Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка.