Мюнхенська конференція з безпеки може стати майданчиком для пошуку шляху до миру в Україні - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Мюнхенська конференція з питань безпеки може стати майданчиком для пошуку шляху до миру в Україні, - у цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
Політик вважає, що для цього потрібна ще й політична воля нинішньої влади.
Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
"Это очень важное событие и подобные конференции - они являются неким таким катализатором для мирных процессов. Это на многих конференциях так было и мы рассчитываем, что будет дан позитивный сигнал для урегулирования конфликта на Востоке страны, в том числе и на этой конференции. Но самое главное, это конечно зависит от политической воли руководства страны и тех политических сил, которые сегодня представлены в парламенте. Они должны проявить "мы это будем делать". Надо, чтобы нас поддержали другие".
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