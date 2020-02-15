Шлях до миру на Донбасі

Мюнхенська конференція з питань безпеки може стати майданчиком для пошуку шляху до миру в Україні, - у цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

Політик вважає, що для цього потрібна ще й політична воля нинішньої влади.

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":