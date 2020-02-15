Український день у Мюнхені. Про що говорив президент Зеленський на конференції з питань безпеки? І чи віддасть Іран чорні скриньки збитого літака МАУ?

Усі подробиці другого дня Мюнхенської конференції з питань безпеки - у сюжеті Тетяни Логунової.

Дискусія щодо України - дебют Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент вітається і одразу просить світ не забувати про Україну.

"Мова про традиційний цьогорічний звіт Munich Security Report. 12 Стосовно нього, у нас, чесно - я людина відверта, тому скажу правду: у нас дуже змішані емоції. З одного боку, мене і 65 мільйонів українців на планеті бентежить той факт, що там лише 8 згадок про Україну. І це, на жаль, найнижчий показник від початку війни та анексії Криму. У зв'язку з цим, у мене, як у президента України, яка шостий рік поспіль захищає свій суверенітет і територіальну цілісність - виникає справедливе на мій погляд запитання: А чи не зарано всі почали заспокоюватись? Це скажу відверто - небезпечна тенденція", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.

Далі - про місцеві вибори на всій території України, включно з ОРДЛО, які можуть відбутися тільки за умови контролю над кордоном. І про нову ініціативу щодо розведення сил.

"Лінія розмежування розбивається на сектори, здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що в секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка", - наголосив Володимир Зеленський, президент України.

Після виступу - на український ланч. Цей захід у Мюнхені вже традиційно організовує бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

"Дуже приємно бачити у цій залі не тільки багато гостей, але і друзів. З багатьох країн і політичних таборів. Це показує, яка сильна підтримка України на Заході. Вона сильніша за політичні і партійні конфлікти і це дуже важливо", - зазначив Віктор Пінчук, бізнесмен, філантроп.

Серед гостей європейські та американські політики, визнані експерти з питань безпеки і лідери думок.

"Ми, в Європейському Союзі, часто кажемо, що ми створили континент миру. І що ми не ведемо більше ніяких війн. І дуже важливо, що ви, українці, нагадуєте нам, а ми собі, що це не так. Війна йде і ми повинні зробити усе, щоб її зупинити", - наголосив Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Що стосується внутрішньої політики України - все виглядає досить непогано. Я думаю, що президент Зеленський хоче стати реформатором, у системі з'являються нові і молоді обличчя. Щодо міжнародного аспекту - я бачу у майбутньому проблеми. Маю на увазі послаблення підтримки з боку Франції і Німеччини. Та й американська адміністрація зараз дуже розділена", - наголосив Френсіс Фукуяма, філософ, політолог.

Працюють у Мюнхені і українські опозиціонери. Наталія Королевська обговорювала шляхи досягнення миру з жінками-політичними лідерами.

"Я сегодня, выступая перед женщинами-политическими лидерами, говорила о том, что сделали мы, как женщины в парламенте, представляя межфракционное объединение "Женщины, мир, безопасность" украинского парламента. И что мы сделали, как политическая команда "Оппозиционной платформы - За жизнь". У нас 20 законопроектов, четко прописанных, как реализовать, как сегодня приблизить мир в Украине, как защитить сегодня людей, которые остались на неконтролируемой территории", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За Життя".

Низку зустрічей у Мюнхені провів і головний дипломат України Вадим Пристайко. Зокрема, з міністрами закордонних справ тих країн, громадяни яких загинули у збитому іранськими військовими українському літаку. Піднімали питання компенсацій і розшифровки чорних скриньок.

"Яка буде сума домовлена між Україною і Іраном, така сама сума буде виплачена усім, включаючи громадян Ірану. Це те, що ми хотіли. Друга домовленість - не буде відбуватися відкриття і зчитування чорних ящиків без України. Де фізично це відбудеться? Там де є достатні технічні спроможності, для того, щоб забезпечити неушкоджене зчитування інформації", - зазначив Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.

Найімовірніше, це буде Франція.

А от анонсована зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ у Мюнхені так і не відбулася. Щоправда, головні дипломати Німеччини Гайко Маас і України Вадим Пристайко заявили, що на конференції йшлося про підготовку наступного саміту лідерів нормандського квартету у Берліні. Найімовірніше, він відбудеться у квітні.