Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, произвела нереальный фурор в сети, выложив в Instagram селфи в шикарном белом купальнике-бикини.

Звезда подписала снимок: "Расслабленная и перезаряженная".

Поклонники Лопес молниеносно засыпали ее комплиментами:

"Это просто нереально - так выглядеть в ее годы", "Никто в мире не выглядит сексуальнее тебя", "Пугающе великолепна".

Не удержалась и сама Кортни Кардашьян, прокомментировав фото звезды восторженным и кратким: "Черт возьми!"

Своей идеальной фигурой Лопес обязана здоровому режиму питания и интенсивным тренировкам.

Напомним, известная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию телеведущая сделала в популярной социальной сети Intagram.

А также, знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками ярким видео в Instagram, на котором она в откровенном белье. А пышнотелая Alyona Alyona "взорвала" сеть нестандартными позами. Смотрите также, как Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом.