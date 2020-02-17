55-летняя Дженнифер Лопес поразила откровенным фото в бикини [ Редактировать ]
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, произвела нереальный фурор в сети, выложив в Instagram селфи в шикарном белом купальнике-бикини.
Звезда подписала снимок: "Расслабленная и перезаряженная".
Поклонники Лопес молниеносно засыпали ее комплиментами:
"Это просто нереально - так выглядеть в ее годы", "Никто в мире не выглядит сексуальнее тебя", "Пугающе великолепна".
Не удержалась и сама Кортни Кардашьян, прокомментировав фото звезды восторженным и кратким: "Черт возьми!"
Своей идеальной фигурой Лопес обязана здоровому режиму питания и интенсивным тренировкам.
Напомним, известная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию телеведущая сделала в популярной социальной сети Intagram.
А также, знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками ярким видео в Instagram, на котором она в откровенном белье. А пышнотелая Alyona Alyona "взорвала" сеть нестандартными позами. Смотрите также, как Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом.
по теме
Белла Хадид в нижнем белье удивила зрителей показа
Американская супермодель Белла Хадид вышла на подиум в Нью-Йорке в бюстгальтере
Лобода похвасталась длинными ногами в купальнике
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно покорила сеть стильным нарядом, показала новое фото с пляжа. Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram
"Грустный Киану Ривз" стал звездой украинского учебника (фото)
Киану Ривз стал центром разговоров, попав в украинский учебник по всемирной истории
Каменских похвасталась фигурой в открытом топе (фото)
Настя отметила, что активно тренируется, чтобы поддерживать свою фигуру в форме
Украинский велосипедист покорил вулкан высотой 6000 метров (фото)
Мужчина из Украины по имени Руслан Верин покорил на велосипеде вулкан в Боливии