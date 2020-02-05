Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками ярким видео в Instagram, на котором она в откровенном белье.

Звезда шокировала поклонников новым роликом, где она позирует в прозрачном черном боди, которое выгодно подчеркивает ее идеальную фигуру.

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Ратаковски показала кадры с фотосессии ее новой коллекции женского белья Sheer Dot Collection от бренда Ратаковски Inamorata.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.

Мы писали о том, что Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть пикантным фото. Ангел Victoria’s Secret в откровенном наряде ошарашила поклонников.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль "взорвала" сеть пикантным фото. А также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.

Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.