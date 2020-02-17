Пышнотелая Alyona Alyona "взорвала" сеть нестандартными позами [ Редактировать ]
Популярная украинская рэп-певица Alyona Alyona удивила необычными фото. Так, звезда опубликовала несколько снимков с популярного курорта Бали на своей странице в Инстаграм.
Звезда продемонстрировала несколько поз в йоге и попросила своих поклонников угадать их все.
"Бали навевает заниматься йогой, пишите в комменты, какие позы из йоги вы узнали", - подписала фото звезда.
"Один вопрос-ты хочешь постройнеть? Ты круто пропагандируешь толерантность к телосложению. Но вопрос актуален. Либо фотки, которые показывают, что ты хочешь постройнеть. Либо стеб над "толстофобам", - гневно прокомментировали в сети.
"Я тебя обожаю", "Будь моим наставником", "В основном, мои тренировки проходят как на последней фотографии", "Дерево, поза героя, уткаттасана, собака мордвой вниз и шавасанна", "Последняя - моя любимая", - восторгались в сети.
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Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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