Популярная украинская рэп-певица Alyona Alyona удивила необычными фото. Так, звезда опубликовала несколько снимков с популярного курорта Бали на своей странице в Инстаграм.

Звезда продемонстрировала несколько поз в йоге и попросила своих поклонников угадать их все.

"Бали навевает заниматься йогой, пишите в комменты, какие позы из йоги вы узнали", - подписала фото звезда.

"Один вопрос-ты хочешь постройнеть? Ты круто пропагандируешь толерантность к телосложению. Но вопрос актуален. Либо фотки, которые показывают, что ты хочешь постройнеть. Либо стеб над "толстофобам", - гневно прокомментировали в сети.

"Я тебя обожаю", "Будь моим наставником", "В основном, мои тренировки проходят как на последней фотографии", "Дерево, поза героя, уткаттасана, собака мордвой вниз и шавасанна", "Последняя - моя любимая", - восторгались в сети.

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