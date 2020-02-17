Алла Пугачева созналась в пластических операциях [ Редактировать ]
Известная артистка Алла Пугачева откровенно призналась, что она делала пластические операции. Об этом она рассказала в комментарии одному из российских каналов.
70-летняя певица рассказала, что она делала минимальные пластические операции под общим наркозом.
"Я делала, что же это я, сумасшедшая? Конечно, я делала. Поскольку мне нельзя общий наркоз. То я делала маленькие подтяжки. Нити - это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция", - сказала Алла Пугачева.
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