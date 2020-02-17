Патрулирование границы на Донбассе: в России оценили идею Зеленского [ Редактировать ]
В России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с Россией на Донбассе невозможно без учета мнения самопровозглашенных республик Донецкой области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
"Это новая инициатива. Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно (с ними) разговаривать. Насколько мы понимаем первоисточник, то есть автора этой инициативы, Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с конгрессменами США, которым заявил о заинтересованности в участии Вашингтона в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский созвонился с президентом России. А также Зеленский встретился с сенаторами США.
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