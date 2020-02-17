Фатальна ДТП у Конго: вантажівка врізалася у легкові автомобілі [ Редактировать ]
Щонайменше чотирнадцятеро загиблих і тридцять поранених через аварію у столиці Демократичної Республіки Конго - Кіншасі.
ДТП сталася на завантаженому перехресті у центрі міста. Вантажівка з будівельними матеріалами в кузові врізалася у легкові автомобілі на дорозі, пошкодила також кілька автобусів громадського транспорту. За словами очевидців, вантажівка їхала на великій швидкості, водій подавав сигнал машинам на дорозі. Точну причину аварії досі встановлюють. Травмованих шпиталізували, кілька людей - у критичному стані.
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