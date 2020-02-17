В Україну завітає циклон "Вікторія" [ Редактировать ]
Українцям натомість загрожують вітри. Штормовий циклон "Вікторія" насувається на територію нашої країни. Уже сьогодні він принесе сильні пориви вітру.
Щоправда і потепління: денна температура підвищиться по всій територій країни, і найтепліше буде на заході, до плюс 14. Опадів синоптики не прогнозують. Уночі в більшості областей стовпчики термометра опустяться нижче нуля.
На сході до мінус восьми. Через відлигу в горах Івано-Франківщини існує небезпека сходження лавин.
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